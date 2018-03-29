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Город

У ярославны арестовали квартиру за кредит в 400 тысяч

29 марта 2018 10:31
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арест, долг, квартира, Ярославль

Жёстко банки требуют возвращения долгов. У жительницы Ярославля арестовали квартиру за остаток по кредиту в 381 тысячу рублей. Банк решил вернуть себе деньги через суд.

— Ярославна получила кредит в банке, но в дальнейшем совершенно забыла о том, что несёт определённые обязательства перед кредитной организацией, — рассказали в управлении службы судебных приставов по Ярославской области. — В рамках исполнительного производства пристав по адресу, указанному в судебном решении, направил должнице уведомление о возбуждении исполнительных производств. Однако женщина продолжила уклоняться от обязательных выплат.

Приставы нашли у ярославны целых две квартиры. И одну из них в Дзержинском районе арестовали и оценили в два миллиона рублей. Если женщина полностью не погасит долг по кредиту, то квартиру продадут, лишние средства с продажи вернут владелице. 

Кстати, с недавних пор приставы начали ходить по дворам и парковкам в поисках должников, у которых сразу забирают машины. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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