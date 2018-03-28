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Истории

Город

В Ярославле огромный пёс умер от сердечного приступа, потеряв хозяйку

28 марта 2018 16:42
2 193 0
собака, бездомные животные, Ярославль

Грустная история с несчастливым концом приключилась с громадным, как медведь, пушистым псом Тедди.

Собака породы кавказская овчарка жил в посёлке Красный бор в Заволжском районе в частном доме с заботливой хозяйкой-пенсионеркой. Но в один день его размеренная жизнь закончилась — бабушка умерла, а дом приехала сносить строительная компания, чтобы построить на его месте многоэтажку.

— Пёс никого к себе не подпускал — грозно лаял и страшно рычал, — рассказали волонтёры группы помощи бездомным животным «Зверополис». — Когда мы приехали, чтобы забрать собаку, то увидели вырытую для него ковшом яму. А рабочие уже вызвали мужчину с ружьём.

Девушки договорились, чтобы им дали несколько дней — забрать пса на передержку, и начали подготовку целой операции по спасению Тедди. Через два дня на место приехали уже с ветеринаром и специальным приспособлением — инъектором, который стреляет дротиками со снотворным.

— На протяжении трёх часов пёс не сдавался, на него просто не действовало лекарство, — рассказали волонтёры. — Но наконец заснул.

Тедди оказался очень тяжелым (80 кило) — в машину собаку несли аж пять мужчин.

Проснулся Тедди очень быстро, осмотрелся на новом месте и бросал недоверчивые взгляды на своих спасителей.

— Мы надеялись, что скоро он придёт в себя, и мы сможем убрать с него все колтуны, а потом и найти ему новых любящих хозяев, — говорят девушки-волонтёры.

Тедди жил в тепле и заботе, потихоньку становился более доброжелательным к людям. А волонтёры надеялись, что ещё немного и собака подружится с ними и даст себя погладить. Но, видимо, сердце шестилетнего Тедди не выдержало разлуки с хозяйкой и пережитого стресса. Спустя неделю пёс тяжело задышал. Волонтёры помчались в ветклинику, врачи делали всё, чтобы спасти собаку, но не смогли.

— Этот недоверчивый мишка разрешил себя погладить, только умирая. — говорит волонтёр группы Вита Барутакис. — Мне до слез жаль, что мы оказались бессильны. Успокаивает только то, что его не пристрелили и не закинули в яму, как ненужный хлам. Он умер любимым на наших руках. Теперь Тедди вместе со своей хозяйкой.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: «ZVEROpolice Ярославль»/VK.com
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