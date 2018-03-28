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В Ярославле во время пожара в девятиэтажке спасли маму с шестью детьми
28 марта 2018 14:49
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Около полуночи жильцы дома № 25 на улице Нефтяников в Ярославле почувствовали сильный запах гари — в подъезде девятиэтажного дома с первого по четвёртый этаж горели электрощитки. Люди быстро вызвали спасателей, жители нижних этажей выскочили на улицы, а те, кто живёт на этажах выше, оказались отрезаны от выхода на улицу — в подъезде было слишком много едкого дыма.
— Когда мы прибыли на место, в подъезде было сильное задымление, — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 3 Николай Константинов. — Часть жителей покинули свои квартиры, другие выйти уже не могли. Решили направить жильцов на балконы в их квартирах. Там они были в безопасности.
В окне подъезда на лестнице пожарные заметили подростка. Мама отправила мальчика за помощью, а сама осталась в квартире на девятом этаже с шестью младшими детьми. Подросток смог спуститься только до четвёртого этажа — гарь и едкий дым не позволил ему спуститься ниже. Спасатели вывели мальчика из подъезда с помощью специального устройства — маски для спасения. Ещё одного подростка пришлось эвакуировать с помощью «самоспаса» — устройства для спуска людей на тросах. Мальчик жил на верхнем этаже дома и не мог двигаться после операции. Пожарные помогли эвакуироваться еще двадцати жителям дома.
— Огонь быстро потушили, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — В результате пожара в подъезде закопчены стены и потолок на площади 30 квадратных метров, два электрощита уничтожены. К счастью, никто из людей не пострадал.
В январе на территории санатория «Красный холм» сгорел деревянный барак, в котором жили несколько семей. Люди остались без крыши над головой.
Фото: МЧС
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