В Ярославской области подросток убил мужчину и закопал его в снегу

Тело юноша спрятал в сугробах

Драма посреди улицы — в посёлке Бурмакино Некрасовского района 17-летний подросток убил мужчину на дороге.

По данным следствия, всё произошло 25 марта вечером. 44-летний мужчина шёл по улице, когда на встречу ему попался подросток. Из-за чего они поссорились, сейчас выясняют следователи. Во время ссоры подросток набросился на мужчину и избил его. Да так, что мужчина скончался на месте. Испугавшись, парень оттащил тело на приусадебный участок и присыпал снегом.

— Впоследствии подросток сам показал, где спрятал тело, — рассказали в Следственном комитете.

О подростке известно, что у него вполне благополучная семья. Без дела он не болтался, учился в одном из колледжей Ярославля.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании подростку меры пресечения — заключения под стражу.