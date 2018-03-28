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В Ярославской области подросток убил мужчину и закопал его в снегу
28 марта 2018 12:02
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Драма посреди улицы — в посёлке Бурмакино Некрасовского района 17-летний подросток убил мужчину на дороге.
По данным следствия, всё произошло 25 марта вечером. 44-летний мужчина шёл по улице, когда на встречу ему попался подросток. Из-за чего они поссорились, сейчас выясняют следователи. Во время ссоры подросток набросился на мужчину и избил его. Да так, что мужчина скончался на месте. Испугавшись, парень оттащил тело на приусадебный участок и присыпал снегом.
— Впоследствии подросток сам показал, где спрятал тело, — рассказали в Следственном комитете.
О подростке известно, что у него вполне благополучная семья. Без дела он не болтался, учился в одном из колледжей Ярославля.
Следователи направили в суд ходатайство об избрании подростку меры пресечения — заключения под стражу.
Фото: Денис Карпов
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