Полиция рассказала подробности инцидента в одном из торговых центров Ярославля

Полиция рассказала, что молодому человеку стало плохо

Полиция уточнила обстоятельства инцидента, произошедшего в торговом центре «Альтаир». По словам сотрудников УМВД, конфликта между подростками не было.

— По предварительной информации, в зоне фудкорта стало плохо 19-летнему юноше. Его вывели на улицу и вызвали полицию и скорую помощь. Молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в наркологическую больницу. Среди очевидцев было много посетителей торгового центра, в том числе детей. Сведений о конфликтах не установлено. Проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

У очевидцев же произошедшего была другая версия: молодые люди подрались в здании самого торгового центра.