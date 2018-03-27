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Полиция рассказала подробности инцидента в одном из торговых центров Ярославля
27 марта 2018 17:58
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Полиция уточнила обстоятельства инцидента, произошедшего в торговом центре «Альтаир». По словам сотрудников УМВД, конфликта между подростками не было.
— По предварительной информации, в зоне фудкорта стало плохо 19-летнему юноше. Его вывели на улицу и вызвали полицию и скорую помощь. Молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в наркологическую больницу. Среди очевидцев было много посетителей торгового центра, в том числе детей. Сведений о конфликтах не установлено. Проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
У очевидцев же произошедшего была другая версия: молодые люди подрались в здании самого торгового центра.
Фото: Александра Савельева
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