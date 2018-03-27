Торговый центр «Аура» пригласил всех ярославцев эвакуироваться

В торговом центре устроят эвакуацию для всех

Самый большой торговый центр Ярославля устроит масштабные учения по эвакуации для всех желающих.

В огромном здании «Ауры» размером в квартал отработают внезапную эвакуацию при чрезвычайной ситуации. Устроят это 5 апреля в 10:30.

— Мероприятие проведём совместно с посетителями и арендаторами торгового центра, — уточняется в документе о проведении обучения. — При эвакуации из помещений запрещается пользоваться лифтами и эскалаторами. Эвакуироваться необходимо через ближайшие эвакуационные выходы и коридоры.

В торговом центре также срабатывает звуковой код. Если вы слышите «Код 1000», значит, система пожарной сигнализации сработала автоматически, необходимо осмотреть помещение вокруг себя на предмет задымления. Если звучит «Код 2000», то принимается решение об эвакуации всех людей из торгового центра.

Завтра, в день национального траура из-за погибших в пожаре в Кемерово, в торговом центре отключат музыку и световые экраны.