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Молчали и крестились: в Ярославле в память о погибших в Кемерово возложили цветы

27 марта 2018 12:25
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Ярославль, Кемерово, трагедия в Кемерово

Сегодня в Ярославле прошла траурная акция в память о погибших в кемеровском торговом центре. К памятнику Троицы за Успенским собором первые лица города и области принесли цветы. У памятника выставили стол со свечами, которые могли брать пришедшие. Одним из первых цветы возложил губернатор Ярославской области.

— В память о жертвах трагедии в Кемерово объявляется минута молчания, — произнёс Дмитрий Миронов.

После минуты молчания процессия продолжила класть цветы. Люди подходили к памятнику, молча ставили свечи и крестились. В акции приняли участие представители ветеранских организаций.

Страшный пожар в торговом центре в Кемерово, случившийся 25 марта, по официальным данным, унёс жизни 64 человек. 41 из них — дети.

После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово на митинг вышли несколько тысяч человек.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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