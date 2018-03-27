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Губернатор потребовал проверить торговые центры Ярославля за три дня
27 марта 2018 11:38
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После жуткого пожара в торгово-развлекательном комплексе в Кемерово, где погибли 64 человека, в Ярославле срочно проверят безопасность в торговых центрах.
Указ об этом дал губернатор Ярославской области всем главам районных администраций. И отвёл время — три дня на всю проверку.
— Мне нужны не формальные отписки, а данные о реальной ситуации, — сказал на оперативном совещании губернатор Дмитрий Миронов. — Необходимо во взаимодействии со всеми профильными ведомствами провести комплекс мероприятий, которые не допустят подобных происшествий у нас. Особенно это актуально во время школьных каникул.
В первую очередь в торговых центрах проверят работу пожарной сигнализации и состояние аварийных выходов, чтобы нигде не висело замков, а пути не были заставлены. Также возможно, что в ближайшие дни пройдёт серия ночных учений по эвакуации. А также спасатели пойдут в школы с уроками безопасности.
76.ru уже прошёл со своей проверкой по торговым центрам, оценив аварийные выходы: где нам не выйти
Всего в Ярославской области работают 60 торговых центров. В них случилось 10 пожаров за последние 5 лет.
— Погибших и травмированных нет, — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Ярославской области Евгений Шумилов. — Во всех случаях мы среагировали оперативно.
По мнению спасателей, опасность в современных торговых центрах представляют неэффективные системы тушения пожаров, изменение функционального назначения зданий и помещений в процессе эксплуатации. Например, здание бывшей фабрики переконструировали под торговый центр.
Фото: Александра Савельева
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