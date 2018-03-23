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О, счастливчик! 10 ярославцев выиграли бесплатные «Айфоны» за селфи с выборов
23 марта 2018 11:51
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Завершилось голосование на лучшее любительское фото с выборов. 10 счастливчиков сегодня получат «Айфоны X», ради которых они пошли на участки делать фотографии.
Победителем конкурса стал ярославец Денис Комаров. Он набрал 881 лайк.
На втором месте и 780 лайков у ярославны по имени Вероника.
На третьем месте оказалась девушка Елена. У неё 761 лайк.
Полный список победителей можно посмотреть здесь.
Кстати, на официальном сайте Apple такой телефон стоит 80 тысяч рублей.
Все они приняли участие в акции «Ярголосовач». Все участники на избирательном участке сделали селфи с «инстарамкой», выложили снимок в инстаграм или «ВКонтакте» с хештегами #фотоконкурс и #Ярголосовач.
— Кроме телефонов мы подарим самым активным яросавцам билеты в кино. Их закупили десять тысяч. Все билеты раздадим 26, 27 и 28 марта, — рассказали в мэрии Ярославля.
Пожалуй, больше, чем бесплатные телефоны, ярославцев на этих выборах президента радовала новость про дешёвые продукты и пирожки по 4 рубля. Выпечку смели в первые же часы выборов. Пришлось привозить новые партии.
Ярославцы в этом году активно проявили себя на выборах. Избирательная комиссия, подводившая итоги голосования, рассказала, в каких районах города больше всего голосовали за Путина.
Фото: Ярголосовач
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