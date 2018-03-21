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Город

Эксперимент над ярославскими водителями: светофоры сами будут решать, какой сигнал включить

21 марта 2018 11:55
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дороги, авто, пробка, светофор, Ярославль

В Ярославской области появятся «умные» светофоры. То есть такие светофоры, которые будут переключаться сами в зависимости от дорожной ситуации. Первым городом, где внедрят новейшие технологии, стал Рыбинск.

— Проект финансирует корпорация Ростех без привлечения бюджетных средств. Светофоры будут менять режим работы благодаря датчикам, «вшитым» под асфальт и считающим автомобильный трафик. На двух перекрестках — на пересечении улицы Свободы с улицей Герцена и проспектом Ленина — уже установлены светофоры нового поколения. «Умными» светильниками оборудована Набережная, — пояснили в правительстве Ярославской области.

Чиновники пообещали, что в мае новые технологии придут и в Ярославль: появятся камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их планируют поставить на пяти самых аварийно-опасных местах в области. Комплексы смогут определять факты нарушений скоростного режима, непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, езду транспортных средств по обочине и выезд на полосу встречного движения. Когда «умные» светофоры будут в нашем городе, чиновники пока затрудняются ответить.

— Сейчас в городе системы уличного освещения и управления дорожным движением не отвечают современным реалиям и требуют серьезной модернизации. В частности, в столице региона остро стоит проблема загруженности дорог и автомобильных пробок. В очередной раз это доказала ситуация, произошедшая в конце февраля на Московском проспекте, — написал губернатор области Дмитрий Миронов в своей соцсети Вконтакте.

Эксперименты над ярославскими водителями уже ставили. И они не увенчались успехом. В феврале на Московском проспекте настраивали «зелёную волну». Из-за этого целый район встал в гигантскую пробку.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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