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Губернатор извинился перед ярославцами за пробку на Московском проспекте
28 февраля 2018 14:34
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов опубликовал на своих страницах в социальных сетях извинение перед теми, кто сегодня простоял в гигантской пробке на Московском проспекте и прилегающих к нему улицах.
— Тысячи ярославцев были вынуждены стоять в огромной пробке на Московском проспекте, — написал глава региона. — Руководство транспортного блока правительства области тестировало новый режим работы светофоров. Но из-за технического сбоя главная транспортная артерия города оказалась практически парализована. Оптимизация работы светофоров и создание «зеленой волны» — дело, безусловно, нужное. Но жителям и гостям города эксперименты и пуско-наладочные работы мешать не должны. Тем более, что с пробками в Ярославле и без них очень напряженно. Приношу свои извинения всем, кто попал сегодня в эту неприятную ситуацию. Впредь все подобные работы должны проходить в выходные дни, когда дорожный трафик не так высок.
По полтора часа до работы добирались и автомобилисты. Ещё дольше — пассажиры общественного транспорта. Выяснилось, что причиной пробки стал эксперимент со светофорами. На Московском так настраивают «зелёную волну». Руководство ГИБДД уже назвало этот эксперимент безумным. А городские власти пообещали, что больше подобного не повторится.
Фото: Александра Савельева
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