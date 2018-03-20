×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь
Подробности

Город

Подробности трагедии на Волге: погибший мужчина увлекался экстримом и на параплане разыскивал пропавших людей

20 марта 2018 15:30
1 848 2
Ярославль, происшествие, снегоход, волонтёр, трагедия на Волге

У погибшего на Волге мужчины остались жена и две маленькие дочки. 31-летнего Игоря Виноградова нашли мёртвым на Волге 19 марта. В следственном управлении Следственного комитета пояснили, что Игорь вместе с другом, 30-летним Денисом Барабановым, пытались починить внезапно сломавшийся снегоход. Провозились очень долго, пока наконец Денис не отправился за помощью. А Игорь остался стеречь дорогую вещь. Когда Денис вернулся с подмогой, Игорь был уже мёртв. Однако родственники и друзья погибшего мужчины озвучивают другую версию. Чем увлекался Игорь Виноградов, в каком сейчас состоянии его друг и что произошло 19 марта на Волге, читайте в нашем материале.

Поехали смотреть сети

31-летний Игорь Виноградов был прекрасным семьянином, любящим мужем и отцом. Красивый, сильный, такой молодой. И так внезапно погиб. Друзья и родственники до сих пор не верят: в тот день Игорь вместе с другом детства Денисом отправился в Некрасовский район смотреть сети. Денис — заядлый рыбак, а Игорь предложил прокатиться вместе на снегоходе.

— Мне рассказали, что они провалились на снегоходе под лёд. Смогли выбраться на берег, но Игорь выбился из сил, а Денис смог доползти до ближайших дач. Там его случайно увидел пенсионер. Когда вернулись, Игорь был ещё жив, но пока дотащили до дома, он умер. Денис сейчас в больнице, у него сильно обморожены руки и ноги. Скорее всего, будут ампутировать, — рассказала родная сестра погибшего мужчины Людмила.

Эксремал со стажем

Игорь давно увлекался экстремальными видами спорта, сплавлялся по горным речкам, летал на параплане, был на Эльбрусе. Ещё он был в числе тех добровольцев, кто искал пропавших людей. Игорь был волонтёром «ЯрСпаса», летал на своём параплане, с воздуха просматривал местность. Экстримом Игорь увлёкся лет в 16, и это настолько его затянуло, что он уже не мог просто сидеть на месте: надо было куда-то плыть, бежать, лететь.

— Он любил жизнь и любил с ней шутить. Хотел всё успеть и везде побывать, мир посмотреть. За столько лет, конечно, с ним разные происшествия приключались и травмы бывали. Жена и родители уговаривали всё это бросить, но бесполезно было. Он всё это любил, — рассказала Людмила.

Остались жена и дочки

У Игоря остались две дочки: пяти и двух лет. Сейчас его супруге очень нужна любая материальная помощь. Если вы хотите помочь семье Игоря, то можете связаться с его сестрой и уточнить всю необходимую информацию.

Игоря похоронят завтра на Игнатовском кладбище. Прощание с ним начнётся в 12:00 по адресу: Ярославль, улица Магистральная, 1.

Напомним, тело Игоря обнаружили на берегу Волги 19 марта. В СУ СК РФ по Ярославской области пояснили, что мужчина умер от переохлаждения.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Игорь Виноградов/Vk.com
Все новости дня
Далее: 10-летний школьник из Ярославля стал тягать гири, насмотревшись на мэра Слепцова

Спорт
Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»
Бизнес
«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга
Спорт
«Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА

«Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА
Спорт
«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ
Погода
Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,56 57,83
EUR 70,85 71,00
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 21.03
USD 57,70 0,15
EUR 71,23 0,63
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.