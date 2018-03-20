Подробности трагедии на Волге: погибший мужчина увлекался экстримом и на параплане разыскивал пропавших людей

Игорь увлекался экстримом с 16 лет

У погибшего на Волге мужчины остались жена и две маленькие дочки. 31-летнего Игоря Виноградова нашли мёртвым на Волге 19 марта. В следственном управлении Следственного комитета пояснили, что Игорь вместе с другом, 30-летним Денисом Барабановым, пытались починить внезапно сломавшийся снегоход. Провозились очень долго, пока наконец Денис не отправился за помощью. А Игорь остался стеречь дорогую вещь. Когда Денис вернулся с подмогой, Игорь был уже мёртв. Однако родственники и друзья погибшего мужчины озвучивают другую версию. Чем увлекался Игорь Виноградов, в каком сейчас состоянии его друг и что произошло 19 марта на Волге, читайте в нашем материале.

Поехали смотреть сети

31-летний Игорь Виноградов был прекрасным семьянином, любящим мужем и отцом. Красивый, сильный, такой молодой. И так внезапно погиб. Друзья и родственники до сих пор не верят: в тот день Игорь вместе с другом детства Денисом отправился в Некрасовский район смотреть сети. Денис — заядлый рыбак, а Игорь предложил прокатиться вместе на снегоходе.

— Мне рассказали, что они провалились на снегоходе под лёд. Смогли выбраться на берег, но Игорь выбился из сил, а Денис смог доползти до ближайших дач. Там его случайно увидел пенсионер. Когда вернулись, Игорь был ещё жив, но пока дотащили до дома, он умер. Денис сейчас в больнице, у него сильно обморожены руки и ноги. Скорее всего, будут ампутировать, — рассказала родная сестра погибшего мужчины Людмила.

Эксремал со стажем

Игорь давно увлекался экстремальными видами спорта, сплавлялся по горным речкам, летал на параплане, был на Эльбрусе. Ещё он был в числе тех добровольцев, кто искал пропавших людей. Игорь был волонтёром «ЯрСпаса», летал на своём параплане, с воздуха просматривал местность. Экстримом Игорь увлёкся лет в 16, и это настолько его затянуло, что он уже не мог просто сидеть на месте: надо было куда-то плыть, бежать, лететь.

Игорь любил жизнь и любил с ней шутить

— Он любил жизнь и любил с ней шутить. Хотел всё успеть и везде побывать, мир посмотреть. За столько лет, конечно, с ним разные происшествия приключались и травмы бывали. Жена и родители уговаривали всё это бросить, но бесполезно было. Он всё это любил, — рассказала Людмила.

Остались жена и дочки

У Игоря остались две дочки: пяти и двух лет. Сейчас его супруге очень нужна любая материальная помощь. Если вы хотите помочь семье Игоря, то можете связаться с его сестрой и уточнить всю необходимую информацию.

Игоря похоронят завтра на Игнатовском кладбище. Прощание с ним начнётся в 12:00 по адресу: Ярославль, улица Магистральная, 1.

Напомним, тело Игоря обнаружили на берегу Волги 19 марта. В СУ СК РФ по Ярославской области пояснили, что мужчина умер от переохлаждения.