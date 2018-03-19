С победой, Владимир Владимирович! Как проголосовала Ярославская область

Уже можно с полной уверенностью заявлять, что в гонке за кресло президента победил Владимир Путин

Избирательная комиссия Ярославской области подвела предварительные итоги выборов президента России. На избирательные участки пришли 64,1% избирателей. Несмотря на то, что зазывали на выборы очень активно и изощрённо, итоговая явка вышла едва выше, чем на выборах президента 6 лет назад. Тогда в Ярославской области проголосовало 63,5% избирателей.

В Ярославле, как и по всей стране, бесспорным лидером стал Владимир Путин, получив 71,84% голосов. Второе место по количеству голосов занял Павел Грудинин — 12,96%, третьим стал Владимир Жириновский — у него 7,54%. Ксения Собчак набрала 2,37% голосов, Григорий Явлинский — 1,78%, Борис Титов — 1,02%, Сергей Бабурин — 0,81% и Максим Сурайкин — 0,66%.

Среди тех, кто искал нарушения и следил за происходящим на участках, был уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, он побывал на 15 избирательных участках.

— Ряд нештатных ситуаций возник по причине того, что не все избиратели четко поняли алгоритм действий. Эти вопросы решались в рабочем порядке, — сказал омбудсмен. — В штатном режиме прошло голосование на участке для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, и на участках в организациях УФСИН.

В то же время Сергей Бабуркин сказал, что плохо ведётся работа по созданию на избирательных участках нормальных условий для инвалидов и пенсионеров.

— До сих пор некоторые участки работали не на первых этажах, а есть люди, которым тяжело подниматься высоко, — пожаловался уполномоченный. — Не везде есть пандусы.

Ещё за ходом выборов следили 14 международных наблюдателей из Греции, Чехии, Румынии, Парагвая, Монголии, Латвии, Конго.

— Нам необходимо составить правдивую картину хода выборов президента России, чтобы затем представить достоверную информацию об этом, вернувшись в свои страны, — сказала депутат парламента Греции Мария Антонио.

О каких-то серьезных нарушениях официально пока никто из сотрудников территориальных и участковых комиссиях, а также наблюдатели не сообщали. Хотя пользователи социальных сетей высказывали недовольства по работе своих участков.

Корреспонденты портала 76.ru вчера весь день следили за ходом выборов в режиме-онлайн.

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