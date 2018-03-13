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Город

Стас Костюшкин нашёл в Ярославле новое место под свою кочевую пончиковую

13 марта 2018 13:41
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бизнес, торговля, Ярославль, пончиковая, Стас Костюшкина

Певец и друг мэра Ярославля Стас Костюшкин недолго искал новое место под свою пончиковую CAPS, которую позавчера демонтировали на улице Кирова.

— Я пока не могу сказать точно, но это будет где-то на проспекте Ленина, — сказал предприниматель.

Торговая точка за свою недолгую историю туда-сюда кочует по Ярославлю.

Сначала ларёк хотели открывать на Даманском острове. Там он простоял так и не открывшись. Потом его перетащили на Советскую площадь. Правда, открылся он там без пончиков. После торговую точку передвинули на улицу Кирова, чем привели в невероятное волнение градозащитников. Дело дошло до Минкульта. Но и тут ларек простоял лишь до марта — закончилась аренда на ярмарке.

Тем временем в Ярославль приехал ещё один друг мэра Ярославля Владимира Слепцова. Дзюдоист Дмитрий Носов не будет здесь разворачивать торговлю, у него более серьёзные планы — управлять внутренней политикой города.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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