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Город

Мэр Ярославля прокомментировал информацию о своём переезде в Мурманск

12 марта 2018 18:15
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власть, политика, Ярославль, Владимир Слепцов

Пользователи социальных сетей и некоторые Telegram-каналы в последнее время регулярно отправляют мэра Ярославля Владимир Слепцова в отставку. Одни пишут, что он скоро переедет в Калугу, другие говорят, что из кресла главы города его увезут омоновцы. По последней информации, свой пост он покинет в ближайшие дни после президентских выборов. На этот раз его отправляют... в Мурманск.

— Глава полпредства Александр Беглов успел пообещать мэру Ярославля место главы города Мурманска сразу после отставки губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которая, по слухам из аппарата президента, произойдёт вскоре после выборов 18 марта, — сообщает Telegram-канал «ЯрПолитика».

Сам Владимир Витальевич опровергает информацию о своём переезде на север.

— Я работаю в Ярославле, и планов по смене места работы у меня нет, — сказал корреспонденту 76.ru мэр Ярославля.

Напомним, в 2016 году, когда в интернете появилась информация о переводе Владимира Слепцова в Ярославль из Химок, он её не подтверждал до того самого дня, пока не переехал.

Владимира Слепцова назначили на должность и.о. мэра Ярославля осенью 2016 года. Полноправным главой города он стал после выборов 1 марта 2017 года. 45-летний политик за год успел так громко заявить о себе, что теперь Ярославль обсуждает вся страна. Мы уже писали о самых ярких и странных его решениях за это время.

Михаил Контуев
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Фото: мэрия Ярославля
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