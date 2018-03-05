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Город

В мэрии объяснили, что будет с новыми и уже заржавевшими ограждениями в центре

5 марта 2018 17:22
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мэрия, Ярославль, ограждения

Эти заборы стали одной из самых скандальных тем в Ярославле в минувшем году. Стальные ограждения с мишками и позолотой установили по всему историческому центру за деньги Москвы, подаренные на обновление зоны ЮНЕСКО.

Но уже через полгода ограды заржавели полностью, что быстро заметили наблюдательные градозащитники.

— Секция ограждения стоила 8000 рублей, установлено это ограждение 6 месяцев назад, и уже сегодня требуется покраска, — показывает фотографию градозащитница Елена Богданова.

В городской администрации ответили на происходящее.

— Подрядная организация будет выполнять покраску в рамках гарантийных обязательств при наступлении плюса в погоде, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Кстати, подрядчик переделывать свою работу будет уже не впервые. Самые первые ограждения с гербами, которые он установил, оказались халтурными

Анна Елкина
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Фото: Елена Богданова
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