В мэрии объяснили, что будет с новыми и уже заржавевшими ограждениями в центре

Подрядчик снова будет исправлять свою халтуру

Эти заборы стали одной из самых скандальных тем в Ярославле в минувшем году. Стальные ограждения с мишками и позолотой установили по всему историческому центру за деньги Москвы, подаренные на обновление зоны ЮНЕСКО.

Но уже через полгода ограды заржавели полностью, что быстро заметили наблюдательные градозащитники.

— Секция ограждения стоила 8000 рублей, установлено это ограждение 6 месяцев назад, и уже сегодня требуется покраска, — показывает фотографию градозащитница Елена Богданова.



В городской администрации ответили на происходящее.

— Подрядная организация будет выполнять покраску в рамках гарантийных обязательств при наступлении плюса в погоде, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Кстати, подрядчик переделывать свою работу будет уже не впервые. Самые первые ограждения с гербами, которые он установил, оказались халтурными.