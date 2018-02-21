В Ярославле крысиные блохи напали на малышей: дети не могут спать по ночам

Малыши плачут от зуда после укусов

В Ярославле жители 12-этажки страдают от необычной напасти. В доме №3, корпус 2 по улице Светлой в Дядьково завелись крысиные блохи. Паразиты расползлись повсюду: они сидят на кухне и в ванной, на стенах и потолках, в постельном белье и мягких игрушках. Страдают от них и взрослые, и дети. А самые маленькие — особенно.

— Наш шестимесячный сын Стефан не может спокойно спать по ночам, — рассказал житель блочной многоэтажки Егор Смирнов. — Они кусают малыша, а от этого появляются прыщики. Они зудят. Малыш постоянно чешется и плачет.

Взрослых тоже кусают, но реже. Смирновы не сразу поняли, в чём дело, сначала подумали, что у ребёнка чесотка. Но врач сказал — блохи.

— Когда мы пришли к педиатру, то она нам сразу сказала, что мы из этого дома не первые: «У вас такая проблема у детей до пятого этажа», — передали слова медика родители малыша.

Мучаются жильцы дома уже не первый день. Проблему они видят в расплодившихся крысах.

Жители дома говорят, что крысы здесь появились ещё 12 лет назад

— Крысы здесь есть давно, но если раньше они бегали у дома и в подъезде у мусоропровода, то теперь они прогрызли дыры и ходят в квартиры, — показал свою квартиру Егор Смирнов. — Мы заделываем эти отверстия, но они где-то всё равно пролезают. Ночью слышно, как они шебуршат в доме.

Жители многоэтажки говорят, что жаловались в управляющую компанию и Роспотребнадзор, писали жалобу на сайт «РосЖКХ» и даже ходили в преддверии выборов в политические партии. Но помощь так и не пришла.

— На доме сбоку повесили объявление, что провели какую-то антикрысиную обработку дома, — поделился наблюдениями Егор Смирнов. — Но, во-первых, никто не видел, как это делали, а, во-вторых, лучше не стало. Более того, приделали и ещё одно объявление — предлагают персональную обработку квартиры за деньги. Но мы не видим смысла, ведь если эту услугу закажут не все, то крысы и блохи всё равно прибегут от соседей.

Егор Смирнов рассказал, что крысы прогрызают дыры и залезают в квартиры

Корреспонденты 76.ru рассказали о проблеме жителей дома на Светлой чиновникам мэрии. Те тут же отреагировали.

— Муниципальная жилищная инспекция в ближайшее время выяснит, что происходит в многоэтажке, и какие меры по борьбе с крысами на самом деле принимала управляющая компания, — пообещал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Меры будут приняты, я лично проконтролирую.

В прошлом году от крыс серьёзно пострадали жители рыбинской многоэтажки. Грызуны в прямом смысле захватили подъезд. Причём тогда в городе крысиная проблема распространилась широко — в другом доме они набрасывались на людей.