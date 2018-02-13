В МЧС устроили служебное расследование из-за сообщения о повышенной радиации

В МЧС выясняют, кто виноват в ложной тревоге

Сегодня в Ярославле устроили служебное расследование — выясняют, почему утром сработала сирена, оповестившая город о повышении уровня радиации. Сирена завыла утром — в 8:36. Ярославцы услышали о радиационной вспышке по двум телеканалам и двум радиостанциям.

— Каждое утро система тестируется автоматически, но случился технический сбой — один из модулей системы перехватил аналоговый сигнал теле- и радиоканалов на станции в Дубках, — рассказала зампредседателя областного правительства Елена Троицкая. — Примерно 10% жителей Ярославской области его услышали.

Начальник Главного управления МЧС по Ярославской области Олег Бочаров рассказал, что сейчас проходит служебное расследование, над системой ужесточили контроль. Пока не ясно, был ли это просто технический сбой или за ним стоял человеческий фактор, но возможность хакерской атаки полностью исключили.

— Мы приносим извинения жителям города, кого напугал сигнал, — сказал Бочаров. — Все произошедшее пойдёт на пользу для развития системы оповещения.

К середине этого года планируется ввести в области новую систему оповещения «112».

— Любую информацию по обстановке в Ярославле жители могут получить, позвонив по телефону 01 или 101, — рассказал Олег Бочаров. — Надо понимать, что в случае ЧС сработает не один модуль, а вся система оповещения. Первым будет звуковой сигнал, который должен привлечь внимание, только после этого по телевидению и радио пройдут сообщения о случившемся.

Город, конечно, сегодня встряхнуло неслабо. Но и быстро отпустило — вслед за сигналом тревоги в соцсетях понеслись мемы про радиацию. Днём уровень радиации в Ярославле замерил Роспотребнадзор.