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Город

В авиакатастрофе с самолётом Ан-148 погиб 29-летний ярославец

12 февраля 2018 12:20
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авиакатастрофа, Ан-148-Ярославль

В обновлённых списках пассажиров рейса Москва — Орск «Саратовский авиалиний» оказался 29-летний ярославец Алексей Никитченко.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил соболезнования семье Алексея и главе Оренбургской области Юрию Бергу. Он поручил оказать необходимую помощь родственникам погибшего.

— В Ярославле проживает его мама Татьяна Леонидовна Никитченко. В настоящее время она находится на месте трагедии, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Друзья погибшего рассказали, что несколько лет назад отец Алексея тоже погиб в авиакатастрофе.

Самолёт разбился в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Ан-148 направлялся в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Всё люди, которые были на борту, погибли. На данную минуту информации о том, что этим рейсом летели жители Ярославской области, нет. Список всех, кто летел этим рейсом.

Наши коллеги с портала E1.ru следят за ситуацией в режиме онлайн.

Редакция 76.ru приносит соболезнование семье погибшего.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Алексей Никитченко/Facebook.com
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