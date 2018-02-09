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Город

«Дворники с ног валились»: мэр Ярославля разнёс коммунальщиков за уборку снега во дворах

9 февраля 2018 10:09
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ЖКХ, снег, Ярославль

Сегодня на общегородской планёрке мэр Ярославля Владимир Слепцов буквально разнёс управдомов за плохую уборку дворов от снега.

— Вы пытались показать бурную работу, но у вас не получилось, — сердито сказал глава города. — Правильно, ведь это невозможно делать с десятью тракторами. У вас дворники валились с ног, а вы даже технику дополнительную не привлекли. Вы работали с шести часов утра до четырёх вечера — я следил. А после четырёх что, снега не было?

Владимир Слепцов считает, что мобилизировались для уборки снега плохо все управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

— Так дело не пойдёт, слышите меня? — обратился он к тем, кто отвечает за уборку дворов от снега. — Мы разберёмся со всеми, кто бездельничал в эти сложные дни и просто смотрел из окна на снежные завалы.

Представители управдомов возразили, заявив, что старались и сделали всё возможное.

— Дошло до того, что дворники увольняться стали, — заявили они. — Лопату в снег — и ушли.

Но мэра было не разжалобить никакими доводами. Он пообещал устроить большой разбор полётов всем, «кто бездельничал» и привлечь их к ответственности.

— Чтобы с понедельника во дворах уже не было этого безобразия, — потребовал Владимир Слепцов. — Я надеюсь, что больше не будет жалоб на снежные завалы во дворах.

А ещё мэр напомнил, что снег можно из дворов далеко не увозить, а строить из него горки и крепости. Он на прошлой неделе просил не выкидывать просто так снег на полигон. На этой неделе глава Заволжского района Андрей Мамонтов презентовал начальнику горку, построенную по его просьбе, но мэру она не очень понравилась — оказалось маловатой.

Читайте также: мэр Ярославля захотел высокие горки: пять мест, где ему бы понравилось.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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