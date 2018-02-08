В Ярославле посетитель кафе открыл огонь по буфетчице

Мужчина стрелял из травмата

Опасная работа у сотрудников кафе. В Ярославле на работе пострадала 63-летняя буфетчица. В неё стрелял посетитель. Утихомирить разбушевавшегося мужчину смогли только полицейские.

Рано утром подозреваемый вместе со своим другом зашёл в закусочную на проезде Ушакова. Но не для того, чтобы перекусить. А для того, чтобы выпить. В кафе мужчина перебрал настолько, что не смог найти свой сотовый телефон. Он разозлился и начал палить по несчастной буфетчице. Выяснилось, что сотовый всё это время находился у мужчины в кармане. А бедная буфетчица попала под горячую руку.

— Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Женщина получила небольшие травмы в виде ссадин, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Что-то в Ярославле всё стреляют. Недавно из одной машине палили по другой.