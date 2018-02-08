Деревня, из которой виден целый город: гуляем по Туговой горе

С Туговой горы открывается свой особенный вид на Ярославль

На Тугову гору я поднялась рано утром с улицы Мельничной по Большой Полянской. Хотелось посмотреть на город немного с другой стороны в лучах солнца. Вообще, гулять по этому району интересно уже только из-за названий улиц. От них веет стариной: Ямская, Заовинная, Гужевая, Туговская, Запрудная... Сегодня гуляем по Базарной, которая идет от Пятницкой церкви до Выемки.

Поднимаешься на Тугову гору и чувствуешь себя в деревне

Пятницкая церковь в лучах рассвета

Уют заснеженной улочки

Забор с таким веселым цветовым решением — большая редкость

Перестроить и достроить, а потом еще раз достроить

Ворота школы №22, она уже не существует

Когда-то здесь кипела школьная жизнь

Сейчас школа выглядит зловеще

Старенький и горелый, жалко его...

Морозное утро на Базарной