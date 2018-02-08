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Фоторепортаж
Деревня, из которой виден целый город: гуляем по Туговой горе
8 февраля 2018 14:51
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На Тугову гору я поднялась рано утром с улицы Мельничной по Большой Полянской. Хотелось посмотреть на город немного с другой стороны в лучах солнца. Вообще, гулять по этому району интересно уже только из-за названий улиц. От них веет стариной: Ямская, Заовинная, Гужевая, Туговская, Запрудная... Сегодня гуляем по Базарной, которая идет от Пятницкой церкви до Выемки.
Фото: Александра Савельева
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