Отказались срезать этажи: Тверицы всё-таки застроят высотками

Вот это поле за спиной — и есть пустырь под планируемый микрорайон Тверицы

Вокруг строительства микрорайона высоток Тверицы в Ярославле назревает скандал. С тех пор, как масштабный проект опубликовали, взбунтовался Заволжский район. «Такого нам не надо!», — кричали на публичных слушаниях жители частного сектора по соседству с участком для строительства. И их можно понять: рядом с частными домиками и коттеджами может развернуться гигантская стройка многоэтажек, тысячи новых жителей которых погрузят район в ещё большее пробки. Заволжан услышали: проект начали пересматривать, и срезать с домов этажи.

Но есть в этой истории ещё одна пострадавшая сторона, о которой никто не говорит. Речь идёт о тысяче ярославцах, которым жизненно необходим этот район. Кто действительно может стать заложником строительства нового микрорайона, разбираемся в материале.

Мы представили схематически самый первый проект микрорайона

За всё заплатили обычные люди

Грандиозный проект микрорайона Тверицы с 17-этажными домами, поликлиникой, школой и автозаправкой разработали за два миллиона рублей по заказу простых ярославцев — членов ЖСК «12 Квартал» и ЖСК «На Гражданской». Взялись за это дело они не потому, что захотелось помочь родному городу. Два года назад жители этих кооперативов были обманутыми дольщиками и за свой счёт достроили дома-долгострои, так как власти не смогли найти застройщиков-инвесторов. Люди дополнительно собрали на достройку этих двух домов более 400 миллионов, и по закону Ярославской области №68 «О бесплатном предоставлении в собственность юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», мэрия Ярославля обязана компенсировать эти затраты земельными участками. Это и есть земля в Тверицах. Но для того, чтобы воспользоваться участками в качестве компенсации (продать и вернуть деньги), нужно, для начала разработать проект планировки и проект межевания данной территории.

Место, выделенное для застройки

— Эти 26 гектаров в Заволжском районе уже выставлялись на торги ни единожды. Но интерес к ним появился уже после того, как мы его «причесали», получили все технические условия и разработали проект планировки территории, который не устроил местных жителей, — рассказывает председатель «ЖСК 12 квартал» Елена Колёскина. — Сам проект разработан в строгом соответствии с техническим заданием архитектуры. Оснований не принимать проект — нет. Есть пожелания о понижении этажности. Но в этом случае нужны деньги на доработку проектной документации. У обманутых дольщиков этих денег больше нет. Мэрия обещала, что с дольщиков денег не возьмут, доработают проект сами. Но денег и у них нет.

Пустырь находится рядом со студенческим городком

Получается, с одной стороны, микрорайона высоток, который есть лишь на бумаге — общественное мнение жителей Заволжского района, с другой — обязательства мэрии перед тысячью обманутых дольщиков.

— Ждать компенсации бесконечно долго люди тоже не могут. У меня есть семья, которая вложила в достройку дома свой материнский капитал и теперь с тремя детьми ютится в однокомнатной квартире, многие взяли дополнительные кредиты. Одна 90-летняя бабушка, будучи в твёрдом уме, свои гробовые внесла, — рассказывает Елена Колёскина. — Если власти будут тянуть будут слишком долго, мы пойдём в суд.

Немного занизят

Судьбу микрорайона высоток, который и чиновники, и ярославцы уже прозвали «Чикаго», бурно обсуждают уже на уровне правительства области. Каждый месяц собирается рабочая группа.

Примерно на таком расстоянии от будущего микрорайона останется частный сектор

— На последнем заседании была рассмотрена документация по планировке территории микрорайона №9 жилого района Тверицы в Заволжском районе города Ярославля. Докладчиком по вопросу был директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля Александр Скворцов, который озвучил в качестве желаемой этажности застройки — 17 этажей. Членами рабочей группы было предложено мэрии понижение до 14 этажей, в результате развернулась дискуссия, — рассказали в департаменте строительства Ярославской области. — В итоге, в протоколе совещания мэрии настоятельно рекомендовано рассмотреть в проекте возможность снижения этажности жилых домов, планируемых к строительству, до 15 этажей со стороны, прилегающей к усадебной застройке, а также предусмотреть проектом возможность размещения плоскостных и многоуровневых стоянок для автотранспорта в непосредственной близости к жилым домам.

Однако областные власти уточнили, что все пожелания о снижении этажности района носят лишь рекомендательный характер. Проект микрорайона Тверицы подпишут уже на днях, вероятнее всего, с 15-этажными домами, но с оговоркой, что решения по количеству этажей для каждого дома в микрорайоне будут принимать тогда, когда появится инвестор, желающий начать строительство.