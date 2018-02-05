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Мэр Ярославля из-за снегопада не попал домой

5 февраля 2018
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снег, снегопад, Ярославль, Владимир Слепцов

Владимир Слепцов не ночевал сегодня дома.  И виной тому снегопад. Слепцов лично контролировал работу коммунальщиков всю ночь. Правда, передвигался он на машине.

— Последний раз он был дома вчера часов в 9–10 вечера, — рассказали в мэрии Ярославля.

Видимо, после этого Владимир Слепцов понял масштабы снежных завалов и попросил ярославцев вооружиться лопатами и помочь коммунальщикам.

Мы заметили, что мэр подготовился к суровым погодным условиям. Следить за работой подрядчиков Слепцов вышел в модной, а главное, супертёплой парке фирмы Canada Goose. На официальном сайте такая куртка стоит в районе 60 тысяч рублей.

Анна Лурье
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Фото: мэрия Ярославля
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