Мэр Ярославля из-за снегопада не попал домой

Мэр хорошо утеплился

Владимир Слепцов не ночевал сегодня дома. И виной тому снегопад. Слепцов лично контролировал работу коммунальщиков всю ночь. Правда, передвигался он на машине.

— Последний раз он был дома вчера часов в 9–10 вечера, — рассказали в мэрии Ярославля.

Видимо, после этого Владимир Слепцов понял масштабы снежных завалов и попросил ярославцев вооружиться лопатами и помочь коммунальщикам.

Мы заметили, что мэр подготовился к суровым погодным условиям. Следить за работой подрядчиков Слепцов вышел в модной, а главное, супертёплой парке фирмы Canada Goose. На официальном сайте такая куртка стоит в районе 60 тысяч рублей.