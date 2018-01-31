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Ярославцы выбрали парки и скверы, которые хотят благоустроить
Завершилось голосование по программе «Решаем вместе»
31 января 2018
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В каждом районе Ярославля жители города выбрали те парки и скверы, которые, по их мнению, необходимо благоустроить.
Первое место в голосовании в Дзержинском районе занял Павловский парк. За него проголосовало 36% всех участников. В Заволжском районе большинство —23,1% голосовавших — решили, что в благоустройстве нуждается пешеходная зона на улице Спартаковская. В Кировском районе победу одержали скверы с фонтанами на площади Труда. За них проголосовали 62,5%. Большинство жителей Красноперекопского района проголосовали за парк «Нефтяник». Он набрал 45,9%. Жители Ленинского района просят благоустроить парк Юбилейный. Свои голоса за него отдали 46,3% голосовавших. А во Фрунзенском районе победу в голосовании одержал парк Судостроителей, который находится на берегу реки Дунайки. За него проголосовали 40,6%.
20 февраля проекты благоустройства выбранных парков передадут в проектный офис.
Фото: Александра Савельева
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