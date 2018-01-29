Родители дежурят у школы по ночам: стартовала приёмная кампания в первые классы

Родители готовятся к огромным очередям, чтобы попасть в школу у дома

На этой неделе стартует первый этап приема заявлений от родителей будущих школьников Ярославля.

Большинство школ открывает приём документов уже завтра, 30 января. Но родители беспокоятся уже больше недели: взрослые уверяют, что места ещё и не заняты, но их уже нет.

— В этому году нужно отдать сына в школу №90 по месту прописки, и таких как мой сын больше, чем мест в первых классах. Посему и будет «рвачка», — считает отец будущего первоклашки Сергей. — Люди начали записываться в очередь на подачу оригиналов документов еще 26 января. В мороз дежурили ночами на крыльце школы. Хотя директор школы просила не создавать ажиотаж и панику. Но людям не докажешь. Цифры слышали все: около 40 детишек в школу не попадут даже по прописке. И такая ситуация в любой школе в районах, где много новых многоэтажек.

Школа в Дзержинском районе набирает пять первых классов или 150 учеников.

В самих учебных заведениях подтверждают — ажиотажа не избежать, уже на родительских собраниях взрослые сидят на нервах. Но существует способ попасть в школу без изнуряющей очереди.

— В прошлом году свои 75 мест мы набрали за секунды, — рассказали в ярославской школе №33. — Большинство из них заняли те, кто подавал заявления через портал «Госулуги». Однако, как бы вы ни подавали заявление, все они выстраиваются в очередь строго по времени подачи.