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Родители дежурят у школы по ночам: стартовала приёмная кампания в первые классы

29 января 2018
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школа, первый класс, Ярославль

На этой неделе стартует первый этап приема заявлений от родителей будущих школьников Ярославля.

Большинство школ открывает приём документов уже завтра, 30 января. Но родители беспокоятся уже больше недели: взрослые уверяют, что места ещё и не заняты, но их уже нет.

— В этому году нужно отдать сына в школу №90 по месту прописки, и таких как мой сын больше, чем мест в первых классах. Посему и будет «рвачка», — считает отец будущего первоклашки Сергей. — Люди начали записываться в очередь на подачу оригиналов документов еще 26 января. В мороз дежурили ночами на крыльце школы. Хотя директор школы просила не создавать ажиотаж и панику. Но людям не докажешь. Цифры слышали все: около 40 детишек в школу не попадут даже по прописке. И такая ситуация в любой школе в районах, где много новых многоэтажек.

Школа в Дзержинском районе набирает пять первых классов или 150 учеников.

С каким ажиотажем принимали документы в первые классы в прошлом году

В самих учебных заведениях подтверждают — ажиотажа не избежать, уже на родительских собраниях взрослые сидят на нервах. Но существует способ попасть в школу без изнуряющей очереди.

— В прошлом году свои 75 мест мы набрали за секунды, — рассказали в ярославской школе №33. — Большинство из них заняли те, кто подавал заявления через портал «Госулуги». Однако, как бы вы ни подавали заявление, все они выстраиваются в очередь строго по времени подачи. 

Анна Елкина
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Фото: Станислав Захарченко
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