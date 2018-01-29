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«У вас есть три дня!»: мэр потребовал убрать из Ярославля новогодние ёлки
29 января 2018
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Уже заканчивается январь, а на улицах Ярославля по-прежнему много новогодних украшений. Даже ёлки стоят до сих пор во многих местах.
Сегодня на это обратил внимание мэр города Владимир Слепцов. Он намекнул, что уже и Масленица не за горами, пора избавляться от новогодних ёлок.
— Коллеги, все новогодние елки надо убрать до 1 февраля, — сказал подчинённым Владимир Слепцов. — У вас есть три дня. У нас скоро большой праздник — готовимся к празднованию Масленицы.
Мэр сказал, что лично 1 февраля проедется по городу и посмотрит, не осталось ли на улицах новогодних ёлок.
В конце прошлого года город украсили к Новому году ярко. В основном, городские власти использовали для создания праздничного настроения то, что осталось с прошлого праздника.
Фото: Александра Савельева
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