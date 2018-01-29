«У вас есть три дня!»: мэр потребовал убрать из Ярославля новогодние ёлки

Мэр дал три дня, чтобы демонтировать ёлки и другие новогодние украшения

Уже заканчивается январь, а на улицах Ярославля по-прежнему много новогодних украшений. Даже ёлки стоят до сих пор во многих местах.

Сегодня на это обратил внимание мэр города Владимир Слепцов. Он намекнул, что уже и Масленица не за горами, пора избавляться от новогодних ёлок.

— Коллеги, все новогодние елки надо убрать до 1 февраля, — сказал подчинённым Владимир Слепцов. — У вас есть три дня. У нас скоро большой праздник — готовимся к празднованию Масленицы.

Мэр сказал, что лично 1 февраля проедется по городу и посмотрит, не осталось ли на улицах новогодних ёлок.

В конце прошлого года город украсили к Новому году ярко. В основном, городские власти использовали для создания праздничного настроения то, что осталось с прошлого праздника.