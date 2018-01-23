В Ярославле скандальный фильм «Смерть Сталина» покажут вопреки рекомендациям Минкульта

Премьеру фильма просят перенести на полгода

Новый скандал разгорелся вокруг фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».

Комедию вчера вечером перед выходом на большом экране в России посмотрел общественный совет при Министерстве культуры. Картина вызвала большое недовольство, теперь совет планирует обратиться в Министерство с просьбой о переносе на лето премьеры, назначенной на 25 января. Аргументируют это тем, что фильм не представляет исторической и культурной ценности. Деятели культуры полагают, что фильм станет оскорбительным для ветеранов Великой Отечественной войны в канун 75-й годовщины победы в Сталинградской битве.

В Ярославле к мнению культсовета решили не прислушиваться. Картину планируют показать в киноклубе «Нефть» в феврале.

— Планируем показ картины с оригинальным звуком и русскими субтитрами, — рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев. — И мы не оставляем надежду.

Киноскандалы в Ярославле становятся уже традицией. Осенью прошлого года на премьере фильма «Матильда» пришлось дежурить полиции, противники картины пытались устроить поджог возле кинотеатра «Нефть».