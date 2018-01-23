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В Ярославле скандальный фильм «Смерть Сталина» покажут вопреки рекомендациям Минкульта
23 января 2018
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Новый скандал разгорелся вокруг фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».
Комедию вчера вечером перед выходом на большом экране в России посмотрел общественный совет при Министерстве культуры. Картина вызвала большое недовольство, теперь совет планирует обратиться в Министерство с просьбой о переносе на лето премьеры, назначенной на 25 января. Аргументируют это тем, что фильм не представляет исторической и культурной ценности. Деятели культуры полагают, что фильм станет оскорбительным для ветеранов Великой Отечественной войны в канун 75-й годовщины победы в Сталинградской битве.
В Ярославле к мнению культсовета решили не прислушиваться. Картину планируют показать в киноклубе «Нефть» в феврале.
— Планируем показ картины с оригинальным звуком и русскими субтитрами, — рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев. — И мы не оставляем надежду.
Киноскандалы в Ярославле становятся уже традицией. Осенью прошлого года на премьере фильма «Матильда» пришлось дежурить полиции, противники картины пытались устроить поджог возле кинотеатра «Нефть».
О чём фильм. Действие разворачивается после смерти Иосифа Сталина. Как только вождь отправился в мир иной, начинается дикая борьба за власть в тоталитарном государстве.
Фото: Кадр из фильма
Видео: ivideos
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