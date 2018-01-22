Вокруг заброшенных элеваторов в Ярославле поставили забор и табличку «Частная территория»

Мэрия говорит: элеваторы не продали

Ярославцы забеспокоились: культовое место — элеваторы — кто-то обнёс зелёным забором и поставил табличку «Частная территория. Проезд запрещён». Неужели их кто-то купил, и туда теперь просто так не пройдёшь? А ведь именно на элеваторах так любит гулять молодёжь. А самые отчаянные прыгают с тарзанки. Неужели всему этому пришёл конец?

— Будет, поди, очередная новостройка, — сокрушаются в соцсетях ярославцы.

Мы спросили у чиновников: правда, что элеваторы кому-то продали?

— Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает, что никаких объектов в Заволжском районе в микрорайоне Резинотехника не продавалось, — рассказали в пресс-службе мэрии.

На элеваторах бывали и трагические случаи. Ярославский студент разбился насмерть, упав с элеватора.