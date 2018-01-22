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Вокруг заброшенных элеваторов в Ярославле поставили забор и табличку «Частная территория»
22 января 2018
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Ярославцы забеспокоились: культовое место — элеваторы — кто-то обнёс зелёным забором и поставил табличку «Частная территория. Проезд запрещён». Неужели их кто-то купил, и туда теперь просто так не пройдёшь? А ведь именно на элеваторах так любит гулять молодёжь. А самые отчаянные прыгают с тарзанки. Неужели всему этому пришёл конец?
— Будет, поди, очередная новостройка, — сокрушаются в соцсетях ярославцы.
Мы спросили у чиновников: правда, что элеваторы кому-то продали?
— Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает, что никаких объектов в Заволжском районе в микрорайоне Резинотехника не продавалось, — рассказали в пресс-службе мэрии.
На элеваторах бывали и трагические случаи. Ярославский студент разбился насмерть, упав с элеватора.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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