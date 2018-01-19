Стас Костюшкин зовёт ярославцев на работу: сколько платит

Певец Стас Костюшкин открыл в Ярославле пончиковую

В пончиковой российского поп-певца Стаса Костюшкина, которую поставили в Ярославле на улице Кирова, открылась вакансия. В ларёк требуется повар, который будет печь пончики. Предприниматель предлагает зарплату меньше 20 тысяч рублей.

— Требований особых нет, — уточнили в пончиковой. — Нужно научиться печь пончики. Ну, и печь их.

Деньги здесь платят частями — раз в две недели. Оплата почасовая — 120 рублей в час. График работы: «два через два», с 10 до 22 часов.

Повар в пончиковой Стаса Костюшкина работает «два через два»

Напомним, пончиковая Стаса Костюшкина открылась в Ярославле со второго раза. Нашумевшую историю о ларьке и о взаимоотношениях певца с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым можно прочитать в публикации «Неправильный пончик: почему ларьку Стаса Костюшкина разрешили быть не таким, как все».