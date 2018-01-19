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Стас Костюшкин зовёт ярославцев на работу: сколько платит
19 января 2018
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В пончиковой российского поп-певца Стаса Костюшкина, которую поставили в Ярославле на улице Кирова, открылась вакансия. В ларёк требуется повар, который будет печь пончики. Предприниматель предлагает зарплату меньше 20 тысяч рублей.
— Требований особых нет, — уточнили в пончиковой. — Нужно научиться печь пончики. Ну, и печь их.
Деньги здесь платят частями — раз в две недели. Оплата почасовая — 120 рублей в час. График работы: «два через два», с 10 до 22 часов.
Напомним, пончиковая Стаса Костюшкина открылась в Ярославле со второго раза. Нашумевшую историю о ларьке и о взаимоотношениях певца с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым можно прочитать в публикации «Неправильный пончик: почему ларьку Стаса Костюшкина разрешили быть не таким, как все».
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Фото: Александра Савельева
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