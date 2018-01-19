Мэр сказал, закусывать надо: продают ли алкомаркеты бутерброды

Мы проверили, что в магазинах предлагают по ночам ярославцам на закуску

Мэр Ярославля сегодня на планёрке сурово отчитал подчинённых. Отчего это, говорит, в алкомаркетах нет ни бутербродов, ни пирожков. Людям закусить нечем. Глава города назвал эти заведения фальш-кафе.

— Без закуски — это уже не кафе, — припечатал градоначальник.

Действительно нехорошо.

Мы решили узнать, что же так не понравилось градоначальнику, и куда можно было бы с сходить, чтобы всё по-людски. Первым делом мы отправились в тот самый алкомаркет на Большой Октябрьской, за которым мэрия следит давно, постоянно направляя туда целые рейды.

В этот магазин постоянно с рейдами ходят сотрудники мэрии, полиции и активисты. Заглянули туда и мы



— А вы слышали, сегодня про ваш алкомаркет мэр говорил на общегородской планёрке?

— С чего вдруг? — удивилась продавец.

— Говорит, закуски у вас нет. Где пирожки, где бутерброды?

— «Чебупелли» у нас в холодильниках есть. Можем разогреть в микроволновке, если нужно.

Бутербродов и пирожков в алкомаркете, действительно, не нашлось



Нет, «Чебупелли» нам не надо. Городской глава требует пирожков и бутербродов. Идём искать «мэрские» закуски в ночных закусочных.

В этом магазине-кафе посетителям могут разогреть в микроволновке «Чебупелли»



Натыкаемся ещё на одно фальш-кафе, как выражается градоначальник, буквально в нескольких метрах от предыдущего. В помещении стоит классический запах «разливайки». Зато пирожков целая витрина.

В Ярославле таких, как выражается мэр, фальш-кафе очень много



— Дайте мне с мясом и рисом, пожалуйста.

— 20 рублей, — отозвалась продавец и вежливо предложила подогреть закуску.

В этом кафе-баре пирожков оказалась целая витрина



Вполне себе бюджетно.

— Ну как? — поинтересовалась фотограф Саша, когда я откусил кусочек от пирожка и начал жевать.

— Я это доесть не смогу, — говорю. — Там внутри что-то непонятное, ещё и с душком.

Нашему корреспонденту пирожок не понравился, он даже не смог доесть такую закуску



Нет, не таких пирожков, наверное, хотел мэр. Идём дальше. А тут круглосуточный магазин. С пивом и водочкой, как положено. И алкоголь тут, кстати, запросто продают после одиннадцати вечера. Здесь мы купили пиццу за 35 рублей.

В магазинах, где продают по ночам алкоголь, понимают, что пирожки — ходовой товар



— А где столики? Ну, посидеть, закусить, — поинтересовались мы.

— У нас же магазин, а не ресторан, — удивились вопросу продавцы. — Дома закусите.

А вот столика для закусывания в магазине не нашлось



Нет уж. Такой вариант нам тоже не подходит. Надо же как-то по-человечески, за столиком. Как в старые добрые времена. С душой чтобы. Идём в другое место — «Алко-табак».

Местечко где нальют, найти в Ярославле не проблема. Особенно в центре



Внутри пахнет кальянами, а в холодильниках со стеклянными дверями стынет пиво.

— А закуски где у вас?

— Здесь не закусывают, — улыбнулся продавец-бармен.

Как прав был мэр — в некоторых местах и закусить нечем



Ну хорошо, пойдём по классике. Идём в легендарную закусочную «Бриз». А здесь всё, как раньше: «остаграммливаются» мужики, на столиках стоят вазочки с солью, в центре зала стоит большое ведро под мусор.

В этом легендарном месте бутербродами закусывали несколько поколений ярославцев



— Сто, пятьдесят? — улыбается женщина-продавец.

— Только если с бутербродами! С колбасой есть?

Бутерброды здесь предлагают разные: каждый может выбрать закуску по вкусу



И стоят бутерброды в закусочной совсем недорого

— Само собой. Есть и с копчёной, и с полукопчёной, — гордо ответила женщина из-за кассы.

— А давайте оба!

Мы нашли то место, где ярославцам предложат правильную, по мнению главы Ярославля, закуску



Мы нашли место, куда не стыдно пригласить мэра Владимира Слепцова. Но, к сожалению, ночью посидеть, а точнее постоять за столиком здесь не получится — в десять вечера образцово-бутербродное заведение закрывается.

Напомним, заботу о том, чем кормят предприниматели ярославцы, мэр проявляет уже не первый раз. Летом прошлого года Владимир Слепцов потребовал добавить лук в ярославские хот-доги. Потому что так вкуснее!