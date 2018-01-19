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Обзор
Мэр сказал, закусывать надо: продают ли алкомаркеты бутерброды
19 января 2018
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Мэр Ярославля сегодня на планёрке сурово отчитал подчинённых. Отчего это, говорит, в алкомаркетах нет ни бутербродов, ни пирожков. Людям закусить нечем. Глава города назвал эти заведения фальш-кафе.
— Без закуски — это уже не кафе, — припечатал градоначальник.
Действительно нехорошо.
Мы решили узнать, что же так не понравилось градоначальнику, и куда можно было бы с сходить, чтобы всё по-людски. Первым делом мы отправились в тот самый алкомаркет на Большой Октябрьской, за которым мэрия следит давно, постоянно направляя туда целые рейды.
— А вы слышали, сегодня про ваш алкомаркет мэр говорил на общегородской планёрке?
— С чего вдруг? — удивилась продавец.
— Говорит, закуски у вас нет. Где пирожки, где бутерброды?
— «Чебупелли» у нас в холодильниках есть. Можем разогреть в микроволновке, если нужно.
Нет, «Чебупелли» нам не надо. Городской глава требует пирожков и бутербродов. Идём искать «мэрские» закуски в ночных закусочных.
Натыкаемся ещё на одно фальш-кафе, как выражается градоначальник, буквально в нескольких метрах от предыдущего. В помещении стоит классический запах «разливайки». Зато пирожков целая витрина.
— Дайте мне с мясом и рисом, пожалуйста.
— 20 рублей, — отозвалась продавец и вежливо предложила подогреть закуску.
Вполне себе бюджетно.
— Ну как? — поинтересовалась фотограф Саша, когда я откусил кусочек от пирожка и начал жевать.
— Я это доесть не смогу, — говорю. — Там внутри что-то непонятное, ещё и с душком.
Нет, не таких пирожков, наверное, хотел мэр. Идём дальше. А тут круглосуточный магазин. С пивом и водочкой, как положено. И алкоголь тут, кстати, запросто продают после одиннадцати вечера. Здесь мы купили пиццу за 35 рублей.
— А где столики? Ну, посидеть, закусить, — поинтересовались мы.
— У нас же магазин, а не ресторан, — удивились вопросу продавцы. — Дома закусите.
Нет уж. Такой вариант нам тоже не подходит. Надо же как-то по-человечески, за столиком. Как в старые добрые времена. С душой чтобы. Идём в другое место — «Алко-табак».
Внутри пахнет кальянами, а в холодильниках со стеклянными дверями стынет пиво.
— А закуски где у вас?
— Здесь не закусывают, — улыбнулся продавец-бармен.
Ну хорошо, пойдём по классике. Идём в легендарную закусочную «Бриз». А здесь всё, как раньше: «остаграммливаются» мужики, на столиках стоят вазочки с солью, в центре зала стоит большое ведро под мусор.
— Сто, пятьдесят? — улыбается женщина-продавец.
— Только если с бутербродами! С колбасой есть?
— Само собой. Есть и с копчёной, и с полукопчёной, — гордо ответила женщина из-за кассы.
— А давайте оба!
Мы нашли место, куда не стыдно пригласить мэра Владимира Слепцова. Но, к сожалению, ночью посидеть, а точнее постоять за столиком здесь не получится — в десять вечера образцово-бутербродное заведение закрывается.
Напомним, заботу о том, чем кормят предприниматели ярославцы, мэр проявляет уже не первый раз. Летом прошлого года Владимир Слепцов потребовал добавить лук в ярославские хот-доги. Потому что так вкуснее!
Фото: Александра Савельева
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