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Заступился за маму: 19-летний парень задушил и закопал в лесу брата
18 января 2018
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Следственный отдел Даниловского района предъявил обвинение в убийстве брата 19-летнему местному жителю. Парня взяли под стражу.
Молодой человек жил в частном доме в деревне Кладово Пошехонского района вместе с матерью, сестрой и 28-летним сводным братом. Старший брат часто пил и оскорблял родственниц. Когда 2 декабря мужчина снова стал ругаться на мать и сестру, 19 летний парень не выдержал. Заступаясь за них, он руками задушил старшего брата, а тело закопал в лесу недалеко от деревни.
— Сейчас следователи собирают доказательства, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. — Обвиняемому назначена психиатрическая судебная экспертиза, чтобы определить его психическое состояние в момент совершения преступления и установить, был ли он в тот момент в состоянии аффекта.
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Фото: Александра Савельева
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