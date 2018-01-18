Заступился за маму: 19-летний парень задушил и закопал в лесу брата

Парень задушил сводного брата

Следственный отдел Даниловского района предъявил обвинение в убийстве брата 19-летнему местному жителю. Парня взяли под стражу.

Молодой человек жил в частном доме в деревне Кладово Пошехонского района вместе с матерью, сестрой и 28-летним сводным братом. Старший брат часто пил и оскорблял родственниц. Когда 2 декабря мужчина снова стал ругаться на мать и сестру, 19 летний парень не выдержал. Заступаясь за них, он руками задушил старшего брата, а тело закопал в лесу недалеко от деревни.

— Сейчас следователи собирают доказательства, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. — Обвиняемому назначена психиатрическая судебная экспертиза, чтобы определить его психическое состояние в момент совершения преступления и установить, был ли он в тот момент в состоянии аффекта.

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