Разнесло магазин и зацепило соседей: кто ответит за взрыв бойлера в торговом центре «РИО»

В магазине «Колбасы у Шевченко» сейчас наводят порядок

Сегодня в 9 утра торговый центр «РИО» на Тутаевском шоссе в Ярославле, где вчера прогремел взрыв, начал работу по своему обычному графику. Но открылись не все торговые точки. На первом этаже баннерами с логотипом торгового центра завешан магазин «Колбасы у Шевченко», где и лопнул бойлер.

— Его разорвало то ли от большого напора воды, то ли из-за разгерметизации, — говорят строители, которые ремонтируют торговую точку. — Взорвавшийся аппарат отправили на экспертизу.

Лишь по счастливой случайности не пострадали люди. Ведь магазин весь разнесло: витрины раскидало по сторонам, осыпалась плитка. Зацепило и соседние торговые точки.

Магазин, в котором лопнул бойлер, сейчас закрыт

— У нас рабочие двери восстанавливают, и товар с полок свалился, — заметает шваброй в совок осколки от бутылок сотрудник алкомаркета «Самодел». — Ущерб мы ещё не подсчитывали.

К колбасному магазину, в котором лопнул бойлер, сейчас никого не подпускают. Покупателям говорят, что закрыто по техническим причинам.

— Мы не знаем, когда магазин снова откроется, — разводят руками охранники торгового центра.

Тем временем специалисты МЧС, несмотря на то, что руководство торгового центра просило их не вмешиваться в произошедшее, всё же выехали на место. Дознаватели разберутся, что там произошло.

От взрыва бойлера пострадали и соседние торговые точки

— После проверки мы примем решение, что делать дальше, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Заинтересовало случившееся и полицию.

— Мы проводим проверку, устанавливаем обстоятельства произошедшего, — добавили в управлении МВД России по Ярославской области.

Но, по всей видимости, ответственности за случившееся никто не понесёт. Как показывает практика, по российским законам, пока никто не пострадает, никого не накажут. Руководство магазина отремонтирует торговую точку за свой счёт и купит новый бойлер. И никто не даёт гарантии, что подобный случай не повторится. Ростехнадзор и прокуратуру этот случай не заинтересовал.

Торговый центр сейчас работает в обычном режиме

Зато случившееся обеспокоило руководство «РИО» на Тутаевском шоссе.

— Во-первых, арендатор, который не уследил за бойлером, восстановит все разрушения за свой счёт, — заверил управляющий торговым центром Алексей Сидоров. — Во-вторых, мы тщательно проверим оборудование, которое поставят в этом магазине. А заодно и во всех других помещениях торгового центра. Бойлеры и другое оборудование, которое хоть как-то не отвечает необходимым требованиям, будем менять на безопасное.

Напомним, бойлер в магазине «Колбасы у Шевченко» лопнул вчера вечером, когда в торговом центре «РИО» на Тутаевском шоссе было полно народу. К счастью, никто не пострадал.

— Был громкий хлопок, — вспоминают охранники торгового центра. — Многие посетители сильно напугались.

Из торгового центра сразу после случившегося позвонили в МЧС и сказали, что выезжать не надо, сами справятся. Одновременно с этим в колбасном магазине сработала и пожарная сигнализация. Но на это в торговой точке спасателям отшутились: «Сосиски подгорели».