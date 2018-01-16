Руководство торгового центра «Рио» рассказало, что именно у них взорвалось

На месте взрыва обрушился потолок

Руководство торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе объяснило, что произошло в их магазине.

— Никакого взрыва нет. Там лопнул бойлер, — рассказал управляющий центра в «Рио-ОПТ» в Ярославле Алексей Сидоров.

Напомним, взрыв произошел во вторник, 16 января, вечером внизу, на минус первом этаже.

Взрывом разметало потолочные плитки, на полу виден пожарный рукав. Свидетельства очевидцев.