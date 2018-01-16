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Руководство торгового центра «Рио» рассказало, что именно у них взорвалось
16 января 2018
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Руководство торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе объяснило, что произошло в их магазине.
— Никакого взрыва нет. Там лопнул бойлер, — рассказал управляющий центра в «Рио-ОПТ» в Ярославле Алексей Сидоров.
Напомним, взрыв произошел во вторник, 16 января, вечером внизу, на минус первом этаже.
Взрывом разметало потолочные плитки, на полу виден пожарный рукав. Свидетельства очевидцев.
Фото: Дмитрий Скотников/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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