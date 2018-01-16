В Ярославле частные маршрутки заменят муниципальными. И наоборот

Как изменения скажутся на нашем кошельке

В Ярославле частные перевозчики будут уходить с популярных маршрутов, а их место начнёт заменять городской транспорт. Сегодня председатель муниципалитета Артур Ефремов подтвердил ранние заявления мэра о том, что частников будут убирать со «сладких маршрутов».

— Волюнтаристских решений не будет. Мы планируем оптимизировать работу городских предприятий. Постепенно посмотрим, где мы можем взять на маршруты наши предприятия, — рассказал Ефремов. — У нас есть закон, выданные лицензии, обязательство предупредить не менее, чем за полгода, что контракт с частным перевозчиком не будет продлён.

Также депутат рассказал, что некоторые городские маршруты уже наоборот заменили частными. Это коснулось малопопулярных направлений, где курсировали большеместные автобусы, но они едва наполнялись. Теперь на эти направления поставили небольшие автобусы частных перевозчиков.

Скажутся ли планы властей на повышении цены за проезд в городском транспорте?

— Повышать цены на городской транспорт — это крайние меры. Я не вижу необходимости в этом. Так мы теряем пассажиропоток, ведь при прочих равных пассажир выберет то, что подойдёт быстрее. А это, скорее всего, маршрутка, — добавил Ефремов.

Перемены с заменой будут происходить не сразу — пока у властей нет даже примерного списка маршрутов. А обсуждения по этой теме начнутся с февраля.