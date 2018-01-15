Ешь и катайся: рассматриваем изнутри новый автобус-ресторан

Автобус катается по городу третий день

В Ярославле появился автобус-ресторан. Красный ретро-бас курсирует по городу уже третий день. Мы заглянули внутрь автобуса, посмотрели меню и узнали, какое самое вкусное блюдо вам предложат на его борту.

Автобус можно поймать на площади Труда. Он ездит по зоне ЮНЕСКО. Пока ярославцы ещё не знают об этом нововведении. Поэтому за день в автобус заглядывают около 15 человек. Сейчас на борту людей обслуживает лишь повар. Но в планах набрать официантов.

Внутри чисто и уютно

— У нас есть мангал, я готовлю на нём шашлык. Самое вкусное блюдо — это шаурма. Пальчики оближешь, — хвастается повар Мария.

Пока только шаурму и можно отведать в автобусе-ресторане. Всё дело в том, что кухня до конца не готова. Хотя меню достаточно обширное. Цены, вроде, не кусаются. Они не особо отличаются от обычных кафешек. Хвалёная шаурма стоит 130 рублей. В ларьках она в районе 120. Внутри чисто и уютно. Стоит старенький магнитофон. Играет приятная музыка.

— А билеты на автобус надо покупать отдельно? — спрашиваем мы у повара Марии.

Пока из еды только шаурма

Она говорит: нет, нужно просто платить за еду. Но автобус пока никуда не едет, а поедет только тогда, когда наберётся много народа. Мы позвонили по телефону, указанному в меню, чтобы уточнить информацию. Оказалось, что ещё не утвердили схему проезда. Её согласуют в ближайшие дни. Скорее всего, автобус будет ездить в субботу и воскресенье в вечернее время, то есть тогда, когда будет собираться народ. Из-за двух человек автобус не поедет. Пока за билеты плату брать не будут. Пассажирам нужно будет лишь сделать заказ. К слову, алкогольных напитков на борту автобуса-ресторана не предлагают.

В целом, нам в автобусе понравилось. Ждём, когда согласуют схему проезда.