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Роскошный пятизвёздочный лайнер-отель «Пётр Великий» придет в Ярославль
15 января 2018
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Стали известны маршруты, разработанные для первого в России круизного судна класса «река—море».
Лайнер «Петр Великий» еще строят на судостроительном заводе «Лотос» в Астрахани. Четырехпалубный теплоход будет соответствовать пятизвездочному отелю. Для уникального судна разработали три туристических маршрута.
— По плану сначала в 2019 года теплоход отработает программу «Сокровища Востока» в Каспийском море. «Петр Великий» остановится в Азербайджане, Иране, Туркменистане, Казахстане и Астрахани, — рассказали в Ассоциации туроператоров. — Затем, как предполагается, на зиму теплоход уйдет на Черное море, выполняя круизную программу «Приключение на трех морях».
В 2020 году судно пройдет по маршруту «Великий Шелковый путь», рассчитанный на 12 дней и 11 ночей, от Баку до Москвы с остановками: Баку — Дербент — Астрахань — Волгоград — Саратов — Ульяновск — Казань — Нижний Новгород — Ярославль — Углич — Москва.
Лайнер «Петр Великий» рассчитан на 310 пассажиров, которых разместят в 155 каютах разных классов. На палубе судна будет располагаться бассейн, четыре джакузи, гриль-бар, два ресторана, салоны красоты и фитнес-центр. Теплоход длиной 141 метр и шириной 16,5 метра строят для круизной компании «Мостурфлот». Его планируют спустить на воду в 2019 году.
Фото: Судостроительный завод «Лотос»
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