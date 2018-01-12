Крупный интернет-провайдер ответил на нападки мэра Ярославля

Городские власти предъявили целую серию фотодоказательств

Крупнейшая в России интернет-компания ответила на нападки мэра Ярославля. Владимир Слепцов пригрозил нищетой «Ростелекому» за то, что компания нарушает городские правила благоустройства — технические шкафы по всему городу исписаны граффити.

— В Ярославле установлено около 800 телекоммуникационных шкафов. Это неотъемлемая часть телекоммуникационной инфраструктуры города, обеспечивающей ярославцев телефонной связью, доступом в интернет, телевидением и другими сервисами. Сотрудники «Ростелекома» раз в квартал очищают их от объявлений, шлифуют и красят. К сожалению, через некоторое время шкафы снова покрыты рисунками и оклеены рекламой, — ответили в пресс-службе компании. —Такие методы, как укрывание шкафов металлической сеткой или нанесение картин профессиональным художником ситуацию не исправили.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов потребовал до 1 февраля очистить все телекоммуникационные шкафы, иначе выписывать штрафы компании будет Технадзор.