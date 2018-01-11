Обратная связь

Город

Ярославцы скинутся деньгами для журналиста, проигравшего суд экс-депутату

11 января 2018
2 073 13
суд, скандал, Facebook, Ярославль, Сукнёв, Нуждин

Сегодня вступило в силу решение Дзержинского районного суда Ярославля в отношении ведущего радио «Эхо Москвы — Ярославль» Марка Нуждина, иск на которого подал экс-депутат муниципалитета Ярославля Роман Сукнёв. Ярославский областной суд отказался отменить решение о том, что журналист должен выплатить обиженному на пост в Facebook заявителю 10 тысяч рублей и расходы на адвоката. А это ещё плюсом 15 тысяч.

— После решения экспертизы о том, что унижения чести и достоинства истца в моём тексте не было, а также после того, что мировой суд не увидел состава преступления, где в том же ключе высказывались другие эксперты, отказ отменить решение выглядит достаточно странно, — говорит Марк Нуждин. — Буду подавать кассационную жалобу. Если понадобится, дойду с обжалованием до Верховного суда.

Тем не менее радиоведущий заявил, что от решения суда уклоняться не собирается.

— Я никогда не нарушаю закон, — заверил журналист.

Истец, в свою очередь, считает решение суда справедливым и говорит, что в деле пора ставить точку.

— Я доволен, что наглец наказан, — сказал Роман Сукнёв. — Судиться в Верховном суде я считаю дуростью. Правда на моей стороне. А Марк должен перестать пиариться на Победе и на моих книжках.

Тем временем в социальных сетях Нуждину ярославцы выражают слова поддержки. Слушатели ярославского «Эха» даже намереваются объявить сбор денег.

— Если люди скинуться на это дело и сумма будет больше, чем требуется, то к 9 Мая на оставшиеся деньги можно будет издать брошюру с текстами военных песен, — считает радиоведущий. — Только нормальную, с указанием авторов произведений.

Напомним, экс-депутат был оскорблён постом ведущего радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Марка Нуждина в Facebook. Журналист и депутат схлестнулись из-за брошюры народного избранника, выпущенной к 9 Мая.

Роман Сукнёв, будучи кандидатом в депутаты, напечатал ко Дню Победы брошюру «Песни военных лет». На обложке он опубликовал свою фотографию. Карточка была увита георгиевской лентой. Ну и логотип партии влепил (Сукнёв — справедливоросс). Ведущий «Эха» брошюру внимательно изучил и удивился. Удивило и содержание книжки, и оформление.

Внутри вместе с песнями военных лет нашлись тексты песен «Тучи в голубом» из «Московской саги» и «Юность в сапогах» группы «Конец фильма», которые уж точно не пелись и не сочинялись в военные годы. Кроме того, журналисту показалось, что депутат приписывает авторство песен себе. Дело в том, что дети, которым раздавались книжки, увидели фамилию депутата там, где у изданий обычно помещается автор, и решили, что это и есть Сукнёв, ведь на обложке были его лицо и имя. А фамилии настоящих авторов не указаны в книжке вообще.

Марк Нуждин написал пост в Facebook. Депутату досталось по полной. «Мерзавец» и «героическая рожа» — припечатал Нуждин.

В итоге всё это переросло в две судебные тяжбы. Мировой суд не нашёл в этом деле состава преступления. А вот Дзержинский районный суд иск Сукнёва, где тот требовал 100 тысяч рублей, удовлетворил частично. Журналиста обязали выплатить оскорблённому Сукнёву 10 тысяч и расходы на адвоката.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Михаил Контуев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: На проспекте Толбухина в Ярославле загорелся жилой дом

Новостройки 3 796 Вторичное жилье 4 513 Сдам в аренду 652 Коммерческая 174
Добавить объявление о продаже недвижимости
Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (14): типичный проект для... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,90 57,06
EUR 68,35 68,64
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.01
USD 57,00 0,12
EUR 68,06 0,17
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.