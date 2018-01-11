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Ярославцы скинутся деньгами для журналиста, проигравшего суд экс-депутату
11 января 2018
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Сегодня вступило в силу решение Дзержинского районного суда Ярославля в отношении ведущего радио «Эхо Москвы — Ярославль» Марка Нуждина, иск на которого подал экс-депутат муниципалитета Ярославля Роман Сукнёв. Ярославский областной суд отказался отменить решение о том, что журналист должен выплатить обиженному на пост в Facebook заявителю 10 тысяч рублей и расходы на адвоката. А это ещё плюсом 15 тысяч.
— После решения экспертизы о том, что унижения чести и достоинства истца в моём тексте не было, а также после того, что мировой суд не увидел состава преступления, где в том же ключе высказывались другие эксперты, отказ отменить решение выглядит достаточно странно, — говорит Марк Нуждин. — Буду подавать кассационную жалобу. Если понадобится, дойду с обжалованием до Верховного суда.
Тем не менее радиоведущий заявил, что от решения суда уклоняться не собирается.
— Я никогда не нарушаю закон, — заверил журналист.
Истец, в свою очередь, считает решение суда справедливым и говорит, что в деле пора ставить точку.
— Я доволен, что наглец наказан, — сказал Роман Сукнёв. — Судиться в Верховном суде я считаю дуростью. Правда на моей стороне. А Марк должен перестать пиариться на Победе и на моих книжках.
Тем временем в социальных сетях Нуждину ярославцы выражают слова поддержки. Слушатели ярославского «Эха» даже намереваются объявить сбор денег.
— Если люди скинуться на это дело и сумма будет больше, чем требуется, то к 9 Мая на оставшиеся деньги можно будет издать брошюру с текстами военных песен, — считает радиоведущий. — Только нормальную, с указанием авторов произведений.
Напомним, экс-депутат был оскорблён постом ведущего радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Марка Нуждина в Facebook. Журналист и депутат схлестнулись из-за брошюры народного избранника, выпущенной к 9 Мая.
Роман Сукнёв, будучи кандидатом в депутаты, напечатал ко Дню Победы брошюру «Песни военных лет». На обложке он опубликовал свою фотографию. Карточка была увита георгиевской лентой. Ну и логотип партии влепил (Сукнёв — справедливоросс). Ведущий «Эха» брошюру внимательно изучил и удивился. Удивило и содержание книжки, и оформление.
Внутри вместе с песнями военных лет нашлись тексты песен «Тучи в голубом» из «Московской саги» и «Юность в сапогах» группы «Конец фильма», которые уж точно не пелись и не сочинялись в военные годы. Кроме того, журналисту показалось, что депутат приписывает авторство песен себе. Дело в том, что дети, которым раздавались книжки, увидели фамилию депутата там, где у изданий обычно помещается автор, и решили, что это и есть Сукнёв, ведь на обложке были его лицо и имя. А фамилии настоящих авторов не указаны в книжке вообще.
Марк Нуждин написал пост в Facebook. Депутату досталось по полной. «Мерзавец» и «героическая рожа» — припечатал Нуждин.
В итоге всё это переросло в две судебные тяжбы. Мировой суд не нашёл в этом деле состава преступления. А вот Дзержинский районный суд иск Сукнёва, где тот требовал 100 тысяч рублей, удовлетворил частично. Журналиста обязали выплатить оскорблённому Сукнёву 10 тысяч и расходы на адвоката.
Фото: Михаил Контуев
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