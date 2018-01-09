В Ярославле опечатали восемь тысяч чердаков и подвалов

Глава района проверила надёжность замков

На восьми тысячах ярославских чердаков и подвалов появились бумажки с надписью «Опечатано».

— До нового года мы провели полную проверку всех подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов Кировского и Ленинского районов, — рассказала глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. — В 30% случаев были выявлены нарушения. На сегодняшний день все они устранены в полном объеме и доступ к чердакам и подвалам закрыт.

В мэрии уточнили — таким образом хотят обезопасить домовое имущество. Впрочем, дело может быть не только в имуществе. В подвалах нередко происходят и криминальные истории. В Рыбинске в начале декабря слесарь пошёл подкрутить вентиль и наткнулся на тело убитого мужчины.