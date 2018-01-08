В Ярославле пончиковая Стаса Костюшкина открылась без пончиков

В пончиковой Стаса Костюшкина пока нет пончиков

В Ярославле наконец открылась пончиковая знаменитого певца Стаса Костюшкина, которой артист обещал удивить горожан. И удивил. Пончиковая на Советской площади открылась... без пончиков.

На прилавках стоят тарелки с пирогами. Продавец павильона объяснил 76.ru, почему так произошло.

— Оборудование для пончиков, которое мы приобрели, оказалось испорченным, — объяснил продавец. — На его починку нужно некоторое время. Починят после праздников.

И заверил — пончики все же будут, но чуть позже. Павильон перекочует с Советской площади, но недалеко, он останется в центре.