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В Ярославле пончиковая Стаса Костюшкина открылась без пончиков
8 января 2018
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В Ярославле наконец открылась пончиковая знаменитого певца Стаса Костюшкина, которой артист обещал удивить горожан. И удивил. Пончиковая на Советской площади открылась... без пончиков.
На прилавках стоят тарелки с пирогами. Продавец павильона объяснил 76.ru, почему так произошло.
— Оборудование для пончиков, которое мы приобрели, оказалось испорченным, — объяснил продавец. — На его починку нужно некоторое время. Починят после праздников.
И заверил — пончики все же будут, но чуть позже. Павильон перекочует с Советской площади, но недалеко, он останется в центре.
Фото: Ольга Прохорова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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