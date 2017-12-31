В Ярославле студентку худучилища зарезала ревнивая соперница

Ребята из училища вспоминают подругу Катю только тёплыми словами

Студенты ярославского художественного училища запустили в социальных сетях репост-флешмоб. Они делятся на своих страничках информацией об убийстве одной из студенток — 19-летней Екатерины.

Рассказывают о том, что утром 28 декабря в общежитии училища на улице Матросова одна студентка ударила ножом в живот другую .

— А на следующее утро наша подруга умерла, — говорят студенты.

Ребята рассказывают, что у девушек был давний конфликт. И преподаватели якобы об этом знали.

— Ни директор, ни администрация училища, ни психологи общежития, которые знали всё это, не предприняли никаких мер, не пытались утихомирить ситуацию, а лишь пустили всё на самотек, — считают студенты училища. — В итоге парень ранен в ногу, а Катя умерла.

Друзья Кати вспоминают свою подругу только добрыми словами.

— Она была невероятно добрым и отзывчивым человеком, — говорят они. — Наша Катюша никогда не жалела ни времени, ни сил, чтобы поддержать кого-то, даже если эти люди и не были её близкими друзьями. Она была довольно умна и начитана, а потому могла помочь людям разобраться в их проблемах.

Официальной информации о произошедшем пока не поступило. Следите за обновлениями на сайте.