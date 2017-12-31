Обратная связь

Город

В Ярославле студентку худучилища зарезала ревнивая соперница

31 декабря 2017
7 741 6
убийство, происшествия, Ярославль

Студенты ярославского художественного училища запустили в социальных сетях репост-флешмоб. Они делятся на своих страничках информацией об убийстве одной из студенток — 19-летней Екатерины.

Рассказывают о том, что утром 28 декабря в общежитии училища на улице Матросова одна студентка ударила ножом в живот другую .

— А на следующее утро наша подруга умерла, — говорят студенты.

Ребята рассказывают, что у девушек был давний конфликт. И преподаватели якобы об этом знали.

— Ни директор, ни администрация училища, ни психологи общежития, которые знали всё это, не предприняли никаких мер, не пытались утихомирить ситуацию, а лишь пустили всё на самотек, — считают студенты училища. — В итоге парень ранен в ногу, а Катя умерла.

Друзья Кати вспоминают свою подругу только добрыми словами.

— Она была невероятно добрым и отзывчивым человеком, — говорят они. — Наша Катюша никогда не жалела ни времени, ни сил, чтобы поддержать кого-то, даже если эти люди и не были её близкими друзьями. Она была довольно умна и начитана, а потому могла помочь людям разобраться в их проблемах.

Официальной информации о произошедшем пока не поступило. Следите за обновлениями на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: «Чу́дно и чудно́»: «Мамульки BEND» записали фрик-альбом к новогоднему застолью

Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Стиль и красота
За шубкой: на ликвидацию в «Мишель»

За шубкой: на ликвидацию в «Мишель»
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (7): типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
Комментарии (29): во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,00 58,99
EUR 68,50 70,49
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 30.12
USD 57,60 -0,03
EUR 68,87 0,08
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.