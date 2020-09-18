Россия откроет авиасообщение еще с четырьмя странами и отменит вывозные рейсы

Россия с 21 сентября возобновляет международное авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. А с 27 сентября открывается граница с Южной Кореей. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В оперштабе отметили, что все рейсы будут осуществляться раз в неделю на взаимной основе.

Кроме того, с 21 сентября отменяется программа вывозных рейсов для россиян, сообщает РИА «Новости». Такое решение оперштаб принял в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами: теперь у россиян есть возможность вернуться на родину регулярными авиарейсами.