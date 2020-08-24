«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам»: глава Тувы повторно заразился COVID-19

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, которого в начале июня выписали из больницы после лечения от
Теперь он снова проходит лечение в инфекционной больнице.
— Дорогие мои земляки, размещаю своё видео, — написал Шолбан Кара-оол. — Чтобы вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто-то поспешил злословить об этом. Берегите себя, поддерживайте друг друга!
Также глава Тувы рассказал о своем самочувствии и симптомах.