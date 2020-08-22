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В анализах Навального обнаружили кофеин и алкоголь

Об этом сообщил Минздрав Омской области

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Соратники политика уверены, что его отравили

Соратники политика уверены, что его отравили

В анализах политика Алексея Навального обнаружили алкоголь и кофеин. Об этом в субботу, 22 августа, сообщает омский Минздрав.

— Одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента), — сообщили в Министерстве здравоохранения Омской области.

Алексею Навальному при поступлении также сделали магнитно-резонансную и компьютерную томографии.

Утром 20 августа политик был госпитализирован в тяжелом состоянии в БСМП-1 с самолета, который совершил экстренную посадку в Омске. Почти двое суток политик находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Ему поставили диагноз «гипогликемическая кома». Сегодня утром Навального перевезли в немецкую клинику. Он в стабильно тяжелом состоянии.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, в организме Навального обнаружили яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Из-за этого транспортировку политика в Германию откладывали.

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Алексей НавальныйОмскотравление Навального
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