Крупнейшие заводы Белоруссии объявили бессрочную забастовку

Бессрочная забастовка в Белоруссии набирает обороты. Сегодня к ней присоединились сотрудники крупнейших предприятий республики. Отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов требуют работники Белорусского (БелАЗ) и Минского (МАЗ) автомобильных заводов и других крупных предприятий: «Интеграла», «Керамина», «Терразита», «Гродно Азота». С обращением к властям и требованиями прекратить насилие, отпустить задержанных и выйти на переговоры с гражданским населением выступил коллектив «Гродножилстроя», а артисты Белгосфилармонии устроили молебен.
Мы собрали видео с акций протеста на разных предприятиях Белоруссии. От одних мурашки по коже, другие трогают до слез.
Вот тысячи сотрудников БелАЗа скандируют: «Уходи!»
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube.com
Видео: Sputnik на русском / YouTube.com
К работникам БелАЗа вышли руководство предприятия и мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий, но работяги их прогнали. Позже глава города пообещал выйти вечером и посмотреть, как проходят протестные акции в городе.
Видео: Dmitriy Babenko / YouTube.com
Честных выборов требуют и сотрудники МАЗа.
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube.com
Кроме того, в Белоруссии продолжают публично увольняться чиновники и журналисты. Сегодня о своем решении заявили замначальника управления законодательства в администрации президента Артём Проскалович, журналист БЕЛТА Павел Горбач, корреспондент президентского пула Дмитрий Семченко, голос Первого национального канала Белорусского радио Сергей Комаровский, ведущий Белтелерадиокомпании Макс Островский и корреспондент Белтелерадиокомпании Александр Лучонок. Последний написал разгромный пост про работу на государственном телевидении, где потребовал от пропагандистов «прекратить держать людей за дураков» и посоветовал журналистам, которые «показывают зубы и продолжают лаять», вспомнить историю Хатико — «нового хозяина вы вряд ли найдете».
А это — крупнейший в Белоруссии производитель автомобильных компонентов для автомобилей всех типов и модификаций ОАО «Белкард».
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube.com
Не согласны с результатами выборов работники «Гродно Азот».
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube.com
Если два дня назад бастовать начали лишь некоторые рабочие завода полупроводниковых приборов ОАО «Интеграл», то сегодня к ним присоединились, кажется, все коллеги.
Видео: Толя Минский / YouTube.com
Минский «Керамин» — один из крупнейших в Европе производителей керамической плитки, керамогранита, санитарной керамики и керамического кирпича.
Видео: SmyhkS Channe / YouTube.com
Видео: s0wy / YouTube.com
На акцию солидарности вышли медработники Республиканского научно-практического центра кардиологии.
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube.com
Государственная академическая хоровая капелла
В Белоруссии пятый день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов
О происходящем на улицах Белоруссии рассказали жители Минска.
На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.
Позже Лукашенко заявил, что нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии.
Между тем сегодня белорусский ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов.