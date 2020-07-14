Восемь стран объявили о готовности принять российских туристов

Также Майя Ломидзе рассказала, что список первых стран, с которых начнется открытие границ и авиасообщения, появится к 15 июля, но о полетах говорить пока рано.

— В течение ближайших двух дней должно быть принято решение о списке стран, с которыми мы, возможно, начнем открывать авиасообщение. Он должен быть сформирован Министерством транспорта на основе тех рекомендаций, которые выдал Роспотребнадзор. Сразу понятно: это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы. Будут оцениваться ситуация, условия взаимности, и постепенно, поэтапно начнется открытие международного сообщения, — заявила исполнительный директор АТОР.

Ломидзе отметила, что главная проблема, с которой сталкиваются туроператоры и потребители, — «максимальная неопределенность», а одна из особенностей туристического сезона — «отсутствие предварительной информации». Однако уже сейчас известно, что к концу месяца Испания обновит список стран, которым откроет свои границы, а в ближайшие дни обновленный список обещала обнародовать Италия, и по данным АТОР, высока вероятность, что Россия в него попадет.

