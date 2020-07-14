Восемь стран объявили о готовности принять российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что восемь стран на данный момент официально готовы принимать российских туристов «на определенных условиях».
— Это Турция, она сделала это первой еще в конце мая, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Эти страны являются, безусловно, туристическими направлениями и пользуются спросом, — сказала Ломидзе на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей», добавив, что большинство перечисленных стран требуют справки об отсутствии COVID-19, а при пересечении границы будут замерять температуру туристов.
Также Майя Ломидзе рассказала, что список первых стран, с которых начнется открытие границ и авиасообщения, появится к 15 июля, но о полетах говорить пока рано.
— В течение ближайших двух дней должно быть принято решение о списке стран, с которыми мы, возможно, начнем открывать авиасообщение. Он должен быть сформирован Министерством транспорта на основе тех рекомендаций, которые выдал Роспотребнадзор. Сразу понятно: это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы. Будут оцениваться ситуация, условия взаимности, и постепенно, поэтапно начнется открытие международного сообщения, — заявила исполнительный директор АТОР.
Ломидзе отметила, что главная проблема, с которой сталкиваются туроператоры и потребители, — «максимальная неопределенность», а одна из особенностей туристического сезона — «отсутствие предварительной информации». Однако уже сейчас известно, что к концу месяца Испания обновит список стран, которым откроет свои границы, а в ближайшие дни обновленный список обещала обнародовать Италия, и по данным АТОР, высока вероятность, что Россия в него попадет.