МВД планирует обновить водительские удостоверения

Российское МВД предложило изменить внешний вид водительских удостоверений. Если проект одобрят, на лицевой стороне выдаваемых в России прав появятся аналоги надписи «Водительское удостоверение» на французском и английском языках.
— В верхней части лицевой стороны расположены надписи: «Водительское удостоверение», «Permis de conduire», «Driving licence», выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности, — говорится в проекте приказа МВД.
Также в ведомстве предложили указывать в свидетельствах о регистрации транспортных средств мощность двигателя и срок госрегистрации для ТС, поставленных на учет на ограниченный срок. А для транспортных средств, год выпуска которых не установлен, предложили указывать год первой регистрации.
Проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете.
Сейчас проект приказа проходит оценку на едином портале для размещения информации.