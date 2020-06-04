Катастрофа, которую пытались замять: в Норильске в реку вылилось 20 тысяч тонн топлива

Только на следующий день стало известно, что в результате аварии разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива — оказалось, что из-за внезапного проседания опор, прослуживших более 30 лет без нареканий, получил повреждения резервуар хранения топлива. Топливо вылилось в реку Амбарную, площадь масляного пятна составила 180 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью половины Ватикана или 45 Исаакиевских соборов.

На ликвидацию разлива отправили мурманских морских спасателей. Правда, первые сообщения о том, что на место выехали специалисты для ликвидации последствий ЧС, появились только 1 июня .

