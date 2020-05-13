В России достигнут баланс поступающих и выписывающихся пациентов с коронавирусом. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил 13 мая на заседании Госдумы, посвящённом ситуации с COVID-19. Вместе с тем он отметил, что ситуация с инфекцией остается напряженной, но она управляема.



— Количество инфицированных в стране на сегодняшний день составляет более 240 тысяч человек. Мы видим, что ситуация остается достаточно напряженной, но сегодня она управляема, — подчеркнул Михаил Мурашко.



Министр не говорит, что Россия вышла на плато — по этому вопросу страна пока находится в подвешенном состоянии. Во многом из-за того, что вирус легко и быстро передаётся и чаще других вызывает осложнения. Вместе с тем глава Минздрава отметил, что первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в России уже летом.

